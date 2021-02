Orlando City sugere a contratação de Alexandre Pato nas redes sociais

Sem clube desde agosto do ano passado, quando rescindiu com o São Paulo, Alexandre Pato está perto de assinar com um novo clube. O atacante de 31 anos deve ser anunciado em breve pelo Orlando City, dos Estados Unidos, para a disputa da MLS (Major League Soccer, em inglês), o principal campeonato de futebol do país.

O anúncio ainda não é oficial, mas o Orlando City fez algumas publicações nas redes sociais para instigar os torcedores. Em um vídeo, o clube diz que "um pato foi flagrado em Orlando". Em outra publicação, o clube postou uma foto de um animal de brinquedo dentro do estádio da equipe, como se estivesse prestes a entrar em campo.

Leia Também Presidente do Argentinos Juniors confirma proposta por Alexandre Pato

Alexandre Pato e o São Paulo tinham acordo válido até o fim de 2022. Porém, o jogador não vinha sendo aproveitado pelo então técnico Fernando Diniz e seus altos custos estavam pesando nos cofres do Morumbi. Para o fim da relação, o atacante abriu mão de valores que deveria receber até o fim do vínculo e luvas que estavam atrasadas. Tudo isso gira em torno de R$ 35 milhões.

Recentemente, Pato chegou a ter seu nome ventilado no Argentinos Juniors. O presidente do clube, Cristian Malaspina, confirmou em entrevista o interesse no brasileiro. "Há 10 dias vínhamos trabalhando em silêncio, me surpreendi que isso transcendeu. Quando falei com ele encontrei uma pessoa calorosa e disposta. Enviamos uma proposta, estamos buscando", afirmou o dirigente em entrevista à TyC Sports.

Vale destacar que o São Paulo tem boas relações com clubes dos Estados Unidos. Antes de se juntar ao Orlando City, o ídolo Kaká ficou uns meses emprestado ao time do Morumbi em 2014, chegando perto de conquistar o título nacional daquele ano. A mais recente relação entre o clube tricolor e os norte-americanos foi a venda do atacante Brenner ao FC Cincinnati.