Ortega é convocado para jogo da Argentina após 7 anos

Ariel Ortega, ídolo da torcida do River Plate voltará a vestir a camisa da seleção argentina depois de sete anos de ausência no amistoso contra o Haiti, considerado como a última oportunidade para os jogadores que atuam no país serem lembrados para a Copa do Mundo.

Ortega, de 36 anos, é a principal surpresa na lista de 17 jogadores convocados pelo técnico Diego Maradona para enfrentar o Haiti em 5 de maio, na província de Neuquén. Todos jogadores chamados atuam no futebol argentino. O "Burrito" que já enfrentou problemas com o álcool, defendeu a Argentina nos Mundiais de 1994, 1998 e 2002. Sua última partida pela seleção foi em fevereiro de 2003.

"Me enche de orgulho, porque vestir a camisa da seleção foi o melhor que aconteceu na minha carreira como jogador. Fiquei muito feliz porque Diego é uma pessoa que eu gosto muito, com quem me entendo muito bem", disse Ortega.

O jogador do River Plate não está nos planos de Maradona para ir à África do Sul e sua convocação é interpretada como uma homenagem a quem defendeu a seleção em três Copas do Mundo.

Ortega também não tem esperanças de disputar outro Mundial. "Me parece que Diego trabalhou todo o tempo com um grupo de jogadores e são esses que ele vai levar. Mas para mim é muito bom estar outra vez com esta camisa".

A situação é diferente para outros jogadores que lutam por uma vaga na próxima Copa. Adrián Gabbarini, do Independiente, e Diego Pozo, do Colón, lutam pela vaga de terceiro goleiro. Sergio Romero, do AZ Alkmaar, da Holanda, e Mariano Andújar, do Catania, da Itália, já têm vaga assegurada.

No meio-de-campo, Juan Mercier, do Argentinos Juniors, também briga por uma vaga, enquanto, o artilheiro Martín Palermo, do Boca Juniors, tenta ser um dos atacantes da seleção na África do Sul.

Confira a lista de jogadores convocados por Maradona para o amistoso entre Argentina e Haiti:

Goleiros: Adrián Gabbarini (Independiente), Diego Pozo (Colón).

Defensores: Matías Caruzzo (Argentinos), Juan Insaurralde(Newell''s), Ariel Garcé (Colón), Paolo Goltz (Huracán), Fabián Monzón (Boca Juniors).

Meio-campistas: Leonel Vangioni (Newel''s), Juan Mercier (Argentinos), Patricio Toranzo (Huracán), Nicolás Olmedo (Godoy Cruz), Sebastián Blanco (Lanús), Facundo Bertoglio (Colón).

Atacantes: Ariel Ortega (River), Juan Pablo Pereyra (Atlético Tucumán), Martín Palermo (Boca) y Franco Jara (Arsenal).