Os 10 principais destaques na temporada europeia

Os campeonato europeus estão em suas retas finais, e alguns até já conhecem os campeões, como na Alemanha com o Bayern de Munique e na Holanda, com o PSV Eindhoven. O Estado listou 10 atletas que se destacaram nos torneios do Velho Continente e fizeram bonito nos gramados.

Entre os lembrados está Alexander Meier, atacante de 32 anos do Eintracht Frankfurt, que superou Robben e Lewandowski na artilharia do Campeonato Alemão. Jovens promessas também estão entre os listados, como o carregador de piano Phillippe Coutinho, do Liverpool, e Hakan Çalhanoglu, exímio batedor de faltas do Bayer Leverkusen. Cristiano Ronaldo e seus 50 gols pela quinta temporada seguida também estão presentes no levantamento.