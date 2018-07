Os anos de calvário de São Marcos

Não é exagero dizer que o dia 30 de junho de 2002 foi um divisor na carreira de Marcos. Depois de conquistar o mundo com a Seleção Brasileira, ele nunca mais foi o mesmo. Passou a conviver com lesões cada vez mais frequentes, viu o Palmeiras entrar em declínio e perdeu o pai, Ladislau, morto em 2008.

Em 2002, ele foi do céu ao inferno. Cinco meses após a Copa, participou do pior momento da história do Verdão: o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. Apesar do vexame, recebeu uma proposta milionária do Arsenal. E disse não aos ingleses. Ele colocou na cabeça que tinha a obrigação de levar o Palmeiras de volta à elite do futebol nacional.

Mas não foi tão fácil assim. Marcos teve três problemas em 2003. Primeiro, sofreu uma lesão no quadril que o tirou da estreia do Verdão na Série B. Depois, teve uma crise de bronquite que o impedia de fazer viagens longas de avião e, antes de terminar o ano, sofreu um acidente de moto que provocou ferimentos na coxa, no abdômen e no pé direito.

No ano seguinte, novas lesões. A mais grave foi no punho esquerdo. Precisou ser operado e ficou sete meses afastado dos gramados.

“Esses longos períodos em que ele não pôde jogar porque estava machucado foram os piores”, conta a esposa, Sônia. “Depois de passar horas e horas fazendo fisioterapia, ele chegava em casa chateado, triste, e chorava muito. A família sofria junto.”

Segundo Sônia, Marcos se mostrava impaciente a cada nova lesão. Irritado por não conseguir fazer o mais gostava, que era jogar futebol, chegou algumas vezes a atropelar etapas do processo de recuperação.

“Ele queria jogar de qualquer jeito. Era pior quando via que o time não estava bem. Aí, ele tinha mais vontade de entrar em campo para ajudar o Palmeiras a sair daquela situação, mesmo que não estivesse 100%.”

E não foram poucas as vezes em que o Verdão passou por maus momentos na última década. Enquanto os rivais acumulavam títulos, o Palmeiras mal conseguia chegar às fases decisivas das competições. Eliminações em pleno Parque Antártica e goleadas dolorosas – como os 7 a 2 sofridos diante do Vitória, em 2003, e os 6 a 0 para o Coritiba, em 2011 – deixaram marcas no goleiro.

Se não bastasse a série de fracassos da equipe, Marcos sofria cada vez mais com as lesões. Em 2006, por exemplo, uma distensão muscular na coxa direita o deixou cinco meses parado e o tirou da Copa.

E a pior lesão ocorreu em 2007, quando fraturou o braço esquerdo. Passou quase um ano em recuperação.

O esforço valeu a pena. Em 2008, lá estava Marcos “voando”. Não por acaso, o Palmeiras, enfim, quebrou o jejum de títulos com a conquista do Campeonato Paulista. Seu último grande ato pelo Verdão foi nas oitavas de final da Libertadores de 2009, quando defendeu três pênaltis contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Dali em diante, o corpo passou a dar sinais de cansaço. A briga contra as dores terminou no dia 4, com o anúncio da aposentadoria. Era o fim de uma carreira marcada por glórias e dramas, mas principalmente pela lealdade irrestrita a uma camisa.