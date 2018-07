Os caminhos de Oscar ao topo do mundo

Para começar, tempere dois bifes de filé mignon com sal, alho e pimenta do reino. Depois, passe na farinha de trigo. Isso é importante para que a casquinha não se solte na fritura. Besunte com ovos mexidos e, por último, farinha de rosca. Aí, coloque para fritar. Em seguida, coloque o queijo muçarela para cobertura e leve-os ao forno. O carinho de mãe ajuda a derreter o queijo e a dar um gosto único, de como a vida é boa.

O bife à parmegiana que a dona Suely Alves Emboaba prepara faz Oscar lamber os beiços. Como ninguém consegue ter tudo na vida, ele teve de abrir mão da carne com queijo derretido da sua mãe quando foi jogar no Chelsea, da Inglaterra.

Antes dessa, teve de fazer outras escolhas difíceis em sua vida. Em 2009, aos 18 anos, entrou na Justiça contra o São Paulo, clube que o formou, alegando que havia sido coagido a assinar por cinco anos, o que é proibido pela Fifa. O Tricolor alegou que Oscar conseguiu sua emancipação e, por isso, firmou um contrato longo assim.

Em disputa judicial, o meia trocou o São Paulo pelo Inter. No auge da tensão, preferiu ficar parado por 47 dias a voltar ao antigo clube. A querela demorou quase dois anos e só terminou em maio.

Em julho, Oscar escolheu o Chelsea. O meia franzino, de 1,80m e 66 kg que era chamado de “meningite” no São Paulo, se meteu entre os grandões e fez dois gols na Copa dos Campeões que justificam um acesso ao YouTube. Em um desses lances, colocou a bola entre as pernas do lendário Andrea Pirlo, da Juventus.

Hoje, aos 20 anos, já casado com Ludmila, escolheu ser campeão do mundo. “Tudo aconteceu muito rápido. Parece que ele ainda é o menino que corre no campinho em frente a minha casa e só volta para comer”, diz dona Suely. De preferência, motivado pelo famoso bife à parmegiana.

Junto e misturado. Com os outros jogadores, passado e presente não se bicam, são como água e óleo. Com Oscar, não. A infância do craque ainda está à porta, à espreita, e quando a brecha aumenta, ela invade a sala. Para o primeiro treinador, Valto Lopes, que hoje é um dos responsáveis pelas categorias de base do União Barbarense, ontem e hoje são dois tempos do mesmo jogo.

“Ele já tinha feito aqui com a gente um gol igualzinho àquele do Chelsea. Do meio do campo. Sempre foi magrelo, mas abusado”, conta.

“A gente brincava muito de luta. Sabe aquela coisa de irmãos que ficam brigando de mentirinha até um dos dois sair chorando? Era assim. O Oscar sempre foi magrinho, mas era forte”, conta Danielle Alves Emboaba, a irmã mais velha.

Na infância e adolescência, Oscar ficou famoso em Americana e Santa Bárbara do Oeste e chegou a ser artilheiro por cinco vezes seguidas de um torneio municipal. Valto sente saudades de sua grande descoberta e guarda na memória a data do último encontro: 2006. “Sou corintiano, mas hoje vou torcer pelo Oscar. Ele e meus filhos são minha felicidade”.

Carrinho por trás. O destino fez uma falta feia em Oscar quando ele tinha três anos. Aí, ele não teve escolha. Seu pai, seu Oscar, faleceu em um acidente automobilístico. Obviamente, o filho não se lembra da época, mas a falta cresceu ao longo do tempo. Uma presença ausente. Ele não choraminga pelos cantos, mas sempre ficou o sentimento “como seria bom com ele estivesse aqui”.

A morte do pai foi uma pedra jogada no rio que, mesmo depois de chegar ao fundo, ainda deixa seus círculos na superfície. “A falta do pai é mais sentida hoje, quando ele está adulto”, diz Danielle que, além do amor fraterno, usa a sua graduação em Psicologia para pensar sobre a vida do irmão famoso.

Quando o patriarca faleceu, dona Suely também não teve opção. Estava grávida da caçula Gabrielle e fez das tripas coração para cuidar dos três. Trabalhou em pequenas empresas e foi até vendedora de roupas, conciliando o trabalho com os treinos de Oscar, que começava a chamar a atenção na região. A voz de dona Suely, antes alegre e firme, bambeia. “É difícil falar. Eu queria dar o apoio material e também suprir a falta do pai. Conseguimos superar”.

Depois da passagem pelo São Paulo, Oscar começou a garantir o conforto da família. A mãe não trabalha mais e se dedica aos filhos. Ontem, estava atarantada com a formatura da caçula no Ensino Médio.

Independentemente do resultado de hoje, Oscar terá uma recompensa. Sua mãe vai para Londres em janeiro. Quer dar um abraço no filho e descobrir onde vai comprar filé mignon, sal, alho, pimenta do reino e muçarela.