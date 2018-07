'Os gols saíram todos de uma vez', explica Messi após 6 a 1

Lionel Messi deu mais um passo importante para conquistar seu primeiro título com a seleção argentina. Com uma bela atuação, ele liderou a equipe na goleada histórica sobre o Paraguai, por 6 a 1, nesta terça-feira, em Concepción, pela semifinal da Copa América. A Argentina está classificada para fazer a final contra o Chile, sábado, em Santiago.

Depois de ter feito apenas quatro gols nas primeiras partidas do torneio, a Argentina mostrou força para a final. "Antes de começar o jogo, já tínhamos conversado. Era um acaso termos feito apenas quatro gols no competição, porque nós estávamos jogando muito bem. Mas hoje conseguimos todos os gols de uma só vez", afirmou Messi, eleito o melhor da partida.

O camisa 10 deixou claro que foi a melhor exibição da Argentina no torneio. Ele teve participação importante com duas assistências e uma arrancada espetacular para o terceiro gol, marcado por Di María. "Conseguimos encontrar os espaços rapidamente e fizemos boas jogadas. Nós conseguimos impor nosso jogo e os gols começaram a sair. Mesmo com o gol deles, continuamos jogamos e criamos boas chances", disse o argentino.