Os grandes fazem a semifinal da Taça Guanabara: o Vasco x Flamengo e Botatogo x Fluminense

RIO - Os grandes do Rio de Janeiro vivem momento especial. Depois de terminar 2011 em alta, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense dão as cartas neste começo da Taça Guanabara. Os quatro vão se reunir na fase de semifinal da competição estadual. Vai ser fogo contra fogo.

Fazia tempo que os quatro rivais não se cruzavam para a decisão do título, a primeira parte do Campeonato Carioca. Os nanicos, como Americano, Cabofriense, América e Volta Redonda, sempre se infiltravam na disputa e tiravam a vaga de ao menos um dos favoritos. Deste vez não deu zebras.

Desde 2004, ano em que a Federação organizou o sistema de dois grupos, com os primeiros das chaves se classificando, somente em seis edições Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco se enfrentaram no mata-mata.

Quem vai ganhar com isso é o torcedor, que poderá ver a rivalidade dos times cariocas e o talento de jogadores como Vágner Love, Ronaldinho Gaúcho, Fred, Diego Souza, Herrera e Juninho Pernambucano.

Dos quatro, o Vasco é dono da melhor campanha, com 100% de aproveitamento mesmo com os salários atrasados e com os jogadores se negando a entrar em concentração. Liderados por Juninho, o time venceu as sete partidas que disputou. O Vasco vai agora medir forças com o Flamengo, dono da defesa menos vasada. O time da Gávea sofreu apenas um gol. Os adversáros se enfrentam nesta quarta-feira no Engenhão.

Na outra semifinal, o Botafogo encara o Fluminense. Esse jogo será quinta-feira, às 21h, também no Engenhão. A equipe de General Severiano marcou 17 gols até agora. Sob o comando do argentino Herrera e do uruguaio Loco Abreu, o Fogão tem o ataque mais positivo. O Flu, de Abel Braga, é dono do elenco mais invejável do futebol brasileiro. O caminho da vitória passa necessariamente pelos pés de Fred, Thiago Neves e Deco.