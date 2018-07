Os ídolos são os cartolas

O reconhecimento da importância dos jogadores é natural do ambiente lúdico do futebol. Faz parte da vida de quem um dia bateu uma bolinha na rua ou daqueles que ainda rasgam as canelas nos campos da várzea.

Para os cartolas da CBF, porém, o jogador é secundário, pois não existe menção a eles no estatuto da entidade. Com a mesma contundência que os ignora, o documento ressalta os feitos de João Havelange e de Ricardo Teixeira, dois ex-presidentes da entidade. E bajula José Maria Marin, conferindo-lhe o nome do prédio localizado na avenida Luis Carlos Prestes, na Barra da Tijuca.

Havelange e Teixeira “são consagrados Patronos da CBF, em caráter permanente, como reconhecimento aos relevantes e excepcionais serviços por eles prestados a esta Entidade, ao futebol brasileiro e ao futebol mundial”, ressalta o estatuto, em alteração feita em abril de 2012, quando até os mosquitos da dengue já sabiam o significado dos tais ‘relevantes e excepcionais serviços prestados ao futebol’.

A Confederação até pode tentar comprovar sua gratidão pelos jogadores com a oferta de plano de saúde aos campeões mundiais. Mas é no estatuto secreto, não divulgado em seu site na internet, que encontramos a essência do seu pensamento.

A gratidão desses cartolas é tão verdadeira quanto a luta livre mexicana, formatada sobre uma falsidade de fazer inveja à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, local em que a última das preocupações é justamente a ética.

O esfarelamento da autoridade esportiva evidencia seus reais interesses. Varia entre a oportunidade e o oportunismo.

Quem acredita na reconstrução feita das costelas de João Havelange, Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero?

Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos foram convencidos na Federação Paulista de Futebol a apoiar um certo coronel Nunes, vexame ambulante da administração esportiva nacional, para quem Marin “é uma lenda” e Del Nero “injustiçado”.

Escalado para manter intacto o poder do presidente licenciado, Nunes revelou ao Estado desconhecer o que é uma liga de futebol. Sua escolha é uma afronta ao esporte. É inacreditável, mas com o País em ebulição, quem se importa com isso?

As potências paulistas apoiaram a figura sem questionar, sem nojo. Paulo Nobre chegou ao cúmulo de dizer que o cartola “tem capacidade”. Curto, grosso e despreocupado. Será que o milionário presidente do Palmeiras daria sua fortuna para o capacitado coronel administrar?

Em sintonia com o próprio escândalo, horas depois do deslize, os clubes exigiram mudanças profundas no futebol. Primeiro apoiaram o cone, depois cobraram dele um admirável mundo novo!

Não é difícil entender o que fez a Liga Sul-Minas-Rio implodir antes do seu pontapé inicial, e porque a Alemanha continua fazendo gols em nossa desarticulada defesa. Quando idealizado pela mesma gente que arquitetou o atraso, o moderno é simplesmente mais do mesmo.

Seja na CBF ou na novíssima e instável Liga, do fermento dessa massa não sairá coisa boa. Sem transparência e democracia no sistema eleitoral das entidades de administração do futebol, jamais haverá progresso. Está na raiz do processo, tão forte quanto a estranha blindagem que protege os maus cartolas.

Se algum dia o bom senso tiver uma chance, talvez o estatuto da CBF reconheça a importância dos jogadores que fizeram do nosso estilo referência mundial. Aos que saquearam o futebol, a lei, se é que um dia ela será usada para colocar essa gente no seu devido lugar.