Os 'ilustríssimos' desconhecidos pedem passagem na Copa do Brasil

Você já ouviu falar no Ivinhema? E no Princesa do Solimões? Algo sobre o Parauapebas? Galvez? Parnahyba? Esses e outros times um tanto quanto desconhecidos estarão presentes na 28.ª edição da Copa do Brasil e buscam surpreender clubes maiores para entrar no hall de zebras da competição. Um dos casos mais curiosos é o do Galvez. Fundado em 2011, o time foi criado pela Polícia Militar do Acre, com o objetivo de melhorar o relacionamento da corporação com a população do Estado. Dois anos depois, o time subiu à Primeira Divisão do Estadual e garantiu sua vaga na Copa do Brasil após ficar com o vice do Campeonato Acriano de 2015.

Para o torneio, a diretoria do clube, que conta com a participação de militares, iniciou o planejamento ainda em 2015, com o objetivo de fazer a equipe surpreender e ser uma força não só no Acre, mas que passe a ser conhecida por outros lugares do País. Para isso, terá de enfrentar o rival Rio Branco, que foi parceiro do Galvez nos primeiros anos de existência do time da corporação.

Time mais antigo do Piauí, com 102 anos, o Parnahyba planejava surpreender na competição apostando no futebol europeu. No entanto, o projeto não pôde ser 100% concluído, após o português Luís Miguel, técnico responsável para comandar o projeto, pedir demissão ao entrar em conflito com a diretoria. Apesar disso, a equipe ainda conta com outro representante do velho continente. Casado com uma brasileira, o atacante sérvio Bojan Mamic, de 34 anos, ainda se adapta ao País após passagens pelo futebol húngaro, vietnamita e de Malta.

Por mais desconhecidos que sejam do grande público, ainda é possível encontrar jogadores famosos em times de centros menores. Ex-atacante da seleção brasileira, Warley é o principal nome do Botafogo-PB. O meia Acosta é o capitão e grande jogador do Santos-AP, que tentará surpreender o xará famoso. Outro ex-corintiano que também será atração nesta Copa do Brasil é Abuda, que ainda aos 29 anos, vai atuar pelo Guarany de Sobral-CE.