Os maiores desafios da era Tite: encarar a Argentina de Messi e o Mineirão dos 7 a 1

A seleção brasileira começa a se reunir neste domingo para os dois maiores desafios da era Tite: encarar a Argentina de Messi e o Mineirão dos 7 a 1. Dois anos e quatro meses após o maior fiasco da história do futebol brasileiro, o Brasil voltará a jogar no estádio onde a Alemanha humilhou a seleção pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. Mesmo que o momento, o elenco e o adversário sejam outros, a lembrança daquele jogo ainda deixa muito torcedor desconfiado, e por isso o retorno da seleção ao Mineirão é recheado de expectativas.

Quando convocou o grupo de jogadores para as duas próximas partidas da seleção nas Eliminatórias – além da Argentina, o Brasil enfrentará o Peru, em Lima, dia 16 –, Tite tratou de afastar qualquer preocupação com o retorno ao palco dos 7 a 1. Para ele, que nunca se furta a tratar daquele jogo, muita coisa aconteceu desde então.

“O trabalho psicológico parece que ao longo do tempo já foi perfeitamente colocado, e segue sendo. É verdade esse fato (7 a 1), mas também é verdade que dois anos se passaram, assim como uma série de circunstâncias. Aconteceu e passou. Estamos em outro momento”, disse o treinador.

Deixar de lembrar aquele jogo, porém, é uma tarefa quase impossível. Nada menos do que sete jogadores que estiveram na Copa do Mundo foram convocados por Tite, sendo que quatro deles entraram em campo naquele fatídico 8 de julho de 2014 – Marcelo e Fernandinho começaram a partida, e Paulinho e Willian entraram no decorrer do jogo.

Mais do que tirar o Brasil da final do Mundial, a goleada sofrida diante da Alemanha no Mineirão também deu ao Brasil outros dois recordes negativos. O placar de 7 a 1 foi a maior goleada sofrida por um país anfitrião na história das Copas, e os quatro gols que o time sofreu em seis minutos (dos 23 aos 29 do primeiro tempo) foram os mais rápidos em mundiais.

A péssima impressão deixada naquele jogo, contudo, não parece afetar o torcedor mineiro. Mesmo que a CBF tenha colocado os preços dos ingressos em patamar de Copa do Mundo - a entrada mais barata custa R$ 200 - a maior parte dos 61.949 bilhetes colocados à venda já foi comercializada.

Quase todos os jogadores convocados chegam a Belo Horizonte ainda hoje. Amanhã à tarde, a seleção fará seu primeiro treino na capital mineira. Ele será aberto ao público e acontecerá no estádio Independência. A CBF colocou 8 mil entradas para o torcedor que quiser acompanhar a atividade. Os bilhetes, que são trocados por alimento não-perecível, também estão praticamente esgotados.

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil ficará em Minas até o próximo domingo. Depois, viaja ao Peru para o último jogo na temporada.

“Encarei como uma aula de futebol”

Leonardo Tavares, Personal trainer, de Minas Gerais

"Perdi várias madrugadas tentando ingresso, e fiquei bastante emocionado porque esse esforço eu fiz pelo meu pai. Ele foi num jogo na Copa de 1950 e estava sonhando com essa Copa de novo no Brasil. Era um apaixonado pela seleção, mas infelizmente faleceu em janeiro de 2014. Fui por ele. Eu encarei a goleada como uma aula de futebol da Alemanha. Lógico que a derrota foi decepcionante, mas não apagou um sonho realizado de ir a um jogo de Copa dentro do Brasil. Acho que vamos ganhar da Argentina. Não existe trauma em relação ao estádio."

“Chorei por futebol pela primeira vez”

Ana Bivar, Estudante de arquitetura, do Rio de Janeiro

"Amo futebol e eu parecia uma criança de tão feliz que fiquei quando conseguiu ingresso para assistir ao Brasil na Copa. Naquele jogo, estava confiante até o segundo gol. Quando a Alemanha fez o terceiro, começou a dar um aperto no peito. Aí foi em sequência, nem deu tempo de pensar. Sentei com a mão no rosto e comecei a chorar a ponto de soluçar. Não acreditava que estava vendo aquilo. Chorei por futebol pela primeira vez na vida. Acho que agora o elenco está melhor estruturado, mas Argentina e Mineirão sempre vão pesar."

“Esse estádio é amaldiçoado”

Thiago Saadeh Albuquerque, médico, de São Paulo

"Com oito, dez minutos de jogo, vi que não ia dar. O Brasil estava se expondo muito, a Alemanha chegava com facilidade. Com 11 minutos saiu o primeiro gol, depois dois, três... No intervalo, eu saí para comprar uma cerveja, e quando voltei já estava 7 a 0 para Alemanha. Fui ao Japão ver o Corinthians no Mundial, e acho que não teria voltado tão amargurado se perdesse quanto voltei após esse jogo do Brasil. Contra o Chile, no Mineirão, foi decidido nos pênaltis, o Corinthians já foi goleado lá mais... Pra mim, esse estádio é amaldiçoado."

“Triste foi ver o Brasil cair de nível”

Lucca Pimentel, estudante de engenharia, de Minas

"Fui com meu irmão, mas nós não tínhamos ingresso para o mesmo setor. Tentei assistir ao lado dele e fiquei sentado na escada. Toda hora vinha um segurança me tirar de lá, e por causa disso eu perdi todos os primeiros cinco gols. Sobre a goleada, foi mais triste depois, quando a gente percebeu que a seleção havia perdido muito nível. Nosso futebol decaiu muito, fizemos duas Copas América horríveis. Com o Tite, está melhorando. A torcida mineira sempre teve um jeitinho de ser chata com a seleção, mas a expectativa agora é muito boa."

“O David Luiz largou a defesa”

Ildo Paludo, gestor, do Rio Grande do Sul

"Acompanhei todos os jogos com minha família, e naquela partida, a nossa expectativa era grande. Imaginávamos que seria um jogo difícil, mas que daria para passar. Tomamos o primeiro gol logo no início e pensei que iríamos reagir. Mas aí começou aquele fiasco... O David Luiz queria fazer gol e largou a defesa. Foi uma frustração total. Agora, contra a Argentina, será diferente. Aqueles 7 a 1 são coisa do passado. O futebol evoluiu muito e ficamos para trás, mas, com o Tite, que se preparou para isso, podemos recuperar o nosso lugar."

“Esperávamos mais equilíbrio”

André de Luca, engenheiro, de São Paulo

"Acompanhei o Brasil em quase todos os jogos, e consegui comprar o ingresso para esse confronto na noite anterior. Fui de carro com amigos e cheguei uma hora antes do jogo. A gente esperava ver a classificação do Brasil, mas quando a Alemanha fez 3 a 0, vimos que não ia dar. Mesmo assim, esperávamos pelo menos que o Brasil fosse equilibrar o jogo, fazer alguma coisa para não ficar tão feio. O sentimento foi de frustração, mas não me arrependo. Se tivesse a oportunidade, faria tudo de novo. Até porque dificilmente aquilo que aconteceu vai se repetir novamente."

“Fez todo mundo cair na real”

Luciana Bois, estudante de engenharia, de Minas

"O que mais gosto de lembrar é que perto de mim todo mundo estava incrédulo e fazendo piada. Tinha um cara duas fileiras à frente que brincou de fazer aposta, que se chegasse nos 10 gols, o placar do telão não aguentaria. Mas eu acho que o estádio gosta dessa marca do 7 a 1. É engraçado, mas é algo que todo mundo fala “onde você estava no 7 a 1?”, e quem estava lá recorda disso. Foi marcante para o futebol brasileiro pelo lado ruim, mas acho que fez todo mundo cair na real sobre o ponto em que chegou a seleção. Tirou o salto. Estava tão irreal, que tinha de acontecer alguma coisa."

“Os 7 a 1 não são terra arrasada”

Martin Curi, professor de antropologia, alemão

"Me mudei para o Rio de Janeiro em 2002, logo depois que o Brasil ganhou a Copa em cima da Alemanha. Quando as pessoas ouviam meu sotaque e me identificavam como alemão, elas riam de mim por causa daquela final no Japão. Com todo o respeito, os brasileiros foram arrogantes aquela vez. Então, em 2014, fui convidado pela associação de futebol da Alemanha para ser embaixador na Copa, e por isso assisti a todos os jogos do time aqui no Brasil. Isso já havia acontecido na Copa de 2006, na Alemanha, e naquela oportunidade tinham me colocado para ser justamente a pessoa a receber os brasileiros. Bom, mas lá no Mineirão, lembrei do que havia acontecido comigo em 2002 e, por isso, torci ainda mais por uma vitória da Alemanha. Mas não acho que o Mineirão tenha algo diferente, que o Brasil vá sofrer uma pressão extra por jogar lá, que pode pesar. Ele foi apenas o estádio da semifinal da Copa, que os brasileiros esperavam ter visto uma vitória, assim como esperavam no Maracanã na Copa de 1950. No fundo, os 7 a 1 mostram bem sobre como os brasileiros se cobram demais. É o que chamam de complexo de vira-latas. Os 7 a 1 não podem ser considerados como terra arrasada, assim como um título não pode significar que está tudo as mil maravilhas. É apenas futebol, que às vezes se ganha e outras vezes se perde. Aquele resultado é incomum, e talvez nunca mais aconteça."