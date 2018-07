Os melhores de 2011: Melhor jogador e Destaque masculino

SÃO PAULO - Em 2011 o futebol brasileiro ganhou uma nova unanimidade: Neymar. O jogador pode não ter brilhado o suficiente para levar a seleção brasileira ao título da Copa América, mas suas conquistas no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores da América fizeram do atacante do Santos o melhor jogador da temporada segundo a Pesquisa Estado 2011, com incríveis 97,63% dos 127 votantes - apenas três jornalistas não escolheram o atleta - e também o destaque masculino da enquete, com 13,38% dos votos.

Nesta temporada, além de títulos, Neymar se destacou por protagonizar momentos raros para o futebol. Conseguiu o feito de ser o primeiro jogador a figurar entre os concorrentes ao título de melhor jogador da Fifa sem atuar na Europa. Não vai levar, mas ainda tem chance de levar o prêmio do gol mais bonito do ano.

E por decidir ficar no Brasil até 2014, Neymar pode fazer parte de um grupo pequeno de atletas que pode ser campeão em uma Copa do Mundo atuando apenas por times de seu País.

O melhor jogador:

1978 - Sócrates (Corinthians)

1979 - Zé Sérgio (São Paulo)

1980 - Zé Sérgio (São Paulo)

1981 - Zico (Flamengo)

1982 - Falcão (Internacional)

1983 - Sócrates (Corinthians)

1984 - Júnior (Torino)

1985 - Júnior (Torino)

1986 - Careca (São Paulo)

1987 - Careca (Napoli)

1988 - Careca (Napoli)

1989 - Careca (Napoli)

1990 - Neto (Corinthians)

1991 - Raí (São Paulo)

1992 - Raí (São Paulo)

1993 - Romário (Barcelona)

1994 - Romário (Barcelona)

1995 - Giovanni (Santos)

1996 - Ronaldo (Barcelona)

1997 - Ronaldo (Internazionale)

1998 - Rivaldo (Barcelona)

1999 - Rivaldo (Barcelona)

2000 - Romário (Vasco)

2001 - Romário (Vasco)

2002 - Kaká (São Paulo)

2003 - Alex (Cruzeiro)

2004 - Robinho (Santos)

2005 - Carlitos Tevez (Corinthians)

2006 - Rogério Ceni e Mineiro (São Paulo)

2007 - Rogério Ceni (São Paulo)

2008 - Hernanes (São Paulo)

2009 - Adriano (Flamengo)

2010 - Conca (Fluminense)

2011 - Neymar (Santos)