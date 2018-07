Os portões da Arena Palmeiras serão abertos às 14 horas

O torcedor do Palmeiras promete fazer festa na entrada principal da Arena até momentos antes da partida. A concentração vai começar cedo. A diretoria espera casa cheia para empurrar o time diante do Atlético-PR. Até sexta-feira, 30 mil dos 39 mil colocados à venda haviam sido comprados. Não haverá torcedores do rival, que abriram mão temendo alguma confusão caso o Palmeiras não consiga os três pontos e seja rebaixado. Os portões serão abertos às 14h.

A CET dede voltar a fechar a rua Turiaçu, entre a Praça Marrey Jr. e a Rua Caraíbas, a partir das 14 horas. Vale lembrar que todas as partidas da última rodada do Campeonato Brasileiro estão marcadas para as 17h. Neste sábado, após decisão da CBF de antecipar duas partidas, o Corinthians ganhou do Criciúma, mas perdeu a terceira colocação do Nacional porque o Inter também somou três pontos diante do Figueirense. Dessa forma, o time paulista terá de disputar a pré-Libertadores.

Para o jogo do Palmeiras, que só precisa de suas forças para se salvar da degola, a Polícia Militar prepara uma ação mais forte caso a equipe não consiga escapar da degola. Há muita preocupação com quebra-quebra após o jogo em caso de descenso do Palmeiras. Para quem vai ao estádio, o Estado preparou uma arte sobre os portões de acesso.