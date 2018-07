'Os tropeços do Corinthians nos dão ânimo pelo título', diz Edu Dracena

O Palmeiras ainda acredita na chance de ser campeão brasileiro neste ano. A 15 jogos do fim e 13 pontos atrás do primeiro colocado, o Corinthians, o atual quarto lugar na tabela confia em uma reação. O zagueiro Edu Dracena afirmou nesta terça-feira que o elenco ainda não desistiu do objetivo e se animou nos últimos dias ao ver o líder perder as três primeiras partidas na competição.

"Isso dá muito ânimo. Se eles tivessem ganho alguns jogos atrás, estariam ainda mais na nossa frente e não poderíamos estar buscando o título. Como eles estão escorregando, assim como nós, temos que focar jogo a jogo", disse o defensor. O Palmeiras na última rodada empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, enquanto o Corinthians perdeu para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Semanas atrás o elenco, a diretoria e comissão técnica se reuniram para traçar objetivos neste fim de temporada. Depois de eliminações no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores, o Brasileiro virou a prioridade. "Colocamos a meta para nós de fazer a melhor campanha do segundo turno. Vamos encarar esse objetivo dentro da competição. O Palmeiras tem que brigar até as últimas rodadas e quem sabe dar uma arrancada pelo título no fim", afirmou o defensor.

O Palmeiras terá nas 15 rodadas finais confrontos diretos contra os três times que estão à sua frente na tabela: Corinthians, Grêmio e Santos. No momento, ao contrário do trio, o Alviverde é o único que não tem outra competição para disputar fora o Campeonato Brasileiro. "O Palmeiras vem em uma evolução jogo a jogo. Tomara que a gente engatilhe uma sequÇencia de vitórias para ficar mais perto dos primeiros colocados", comentou.