Os vencedores

A sua presença ali era um recado claro para os torcedores: “vocês que gostam do jogador que viemos buscar aproveitem bem seus últimos momentos aqui. Podemos levá-lo a qualquer instante. Só depende de nós. Por isso não percam tempo. Venham vê-lo, porque em breve será tarde demais”. Esse é um recado que vale para todas as torcidas que tem em seus times algum jogador promissor.

Vejam bem, eu disse promissor, isto é, alguém cujo futuro promete ser interessante. Não se trata de tirar daqui algum craque consagrado como se fazia num tempo, mas promessas, jogadores ainda nem inteiramente provados, especiais de alguma forma, mas que mal conhecemos. Por isso, se eu fosse santista, por exemplo, não perderia nem treinos do Santos, só pra ver Gabigol enquanto é tempo.

E a câmera infatigável voltava a mostrar os três ou quatro felizes europeus. Curioso como esse fato se tornou inteiramente normal. Antes, quando um grande jogador era assediado essa providência era tomada em segredo, no temor de que a torcida pudesse se enfurecer. Hoje isso não passa pela cabeça de ninguém, até, sobretudo, da torcida. Todos parecem conformados e resignados ao pior.

E é mesmo a melhor atitude a tomar. Essa é a lógica do mundo em que vivemos e a maneira de viver aceita por todos. Portanto, o aviso não é de graça. Saibamos aproveitar os últimos instantes que certos jogadores ainda estão nos proporcionando; daqui a pouco só os veremos em comerciais fazendo não gols, mas a barba, por exemplo. Sai o craque, entra a celebridade. Bola só quando joga pelo seu novo time, no paraíso que era “um sonho de criança”, no dizer de um empresário de um jogador cobiçado.

A criança brasileira, em sua maioria sonha na infância, talvez, com algo muito mais simples nem isso alcança, como boa alimentação, saúde e instrução. Só depois, quando ela compreende quanto pode ganhar numa transferência, a Europa passa a ser, de uma aula de geografia que ela nunca teve, para seu “sonho de criança”. Acho justo e correto. É preciso ganhar o quanto se pode e o mais rápido possível. Não é assim que todos pensam? Na verdade, a resignação da torcida em relação aos vencedores, como os abrigados no Allianz Parque, resulta da veneração que todos tem pela simples possibilidade do dinheiro: aqueles homens representavam exatamente essa possibilidade.

Não há nada a fazer, a não ser guardar lembranças de dois ou três jogos que ficarão como uma amostra do que poderia ter sido o time, tivesse o clube o poder de reter o jogador que se vai. É claro que ele poderá voltar em forma de jogador da seleção, mas não é a mesma coisa. Seleção é seleção, clube é clube. Aquele jogador que veste a “amarelinha” desde uma distância imensa não é mais o jogador que estava aqui mesmo, ao lado, vestindo a camisa do clube imortal. Resta olhar para aqueles senhores do Allianz, os poderosos, que aqui chegam e são recebidos como imperadores romanos em visita a uma distante província, olhar para eles e nos consolarmos de que as coisas podem mudar e o que hoje é de um jeito amanhã pode ser de outro. Esta semana, por exemplo, a história mudou.

Gostaria muito de ver a expressão dos três ou quatro personagens do Allianz quando sexta-feira, no café da manhã, abriram o jornal e leram que a Inglaterra rompeu definitivamente com a União Europeia. Alguma coisa se moveu perigosamente na terra que, para muita gente, é “um sonho de criança”.