Osaka e Yokohama serão as sedes do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta sexta-feira as cidades que receberão partidas do Mundial de Clubes, que este ano volta ao Japão. Os jogos acontecerão em Osaka e Yokohama, em estádios que receberam a Copa do Mundo de 2002, evento organizado em conjunto com a Coreia do Sul. Entre os brasileiros, Cruzeiro e Inter ainda brigam para estar no Mundial.

O Osaka Nagai Stadium, casa do Cerezo Osaka, será utilizado pela primeira vez na competição interclubes e receberá as duas partidas de quartas de final, uma semifinal e a decisão do quinto lugar.

A decisão será em Yokohama, que já recebeu partidas do Mundial de Clubes entre 2005 e 2008, em 2011 e 2012. São Paulo, Inter e Corinthians foram campeões lá. Nos últimos dois anos, a competição aconteceu no Marrocos, para onde só o Atlético-MG, entre os brasileiros, viajou.

Até agora, apenas duas equipes estão classificadas para o Mundial de Clubes deste ano: Auckland City (Nova Zelândia), campeã da Oceania, e o America, do México, que ganhou mais uma vez o título da Concacaf. Juventus e Barcelona decidem a Liga dos Campeões da Europa.