Osasco adquire Audax e 'compra' vaga na elite paulista

A negociação, cujos valores não foram revelados, contou com o apoio da prefeitura de Osasco, que se comprometeu a arcar com melhorias para o estádio Professor José Liberatti, onde serão disputadas as partidas do Campeonato Paulista. "A gente estava torcendo muito para o time subir porque Osasco, com todo o seu porte, nunca teve uma equipe na Primeira Divisão. Chegamos a ter a chance de subir este ano. Nos últimos cinco jogos o time não podia perder nenhum para subir e acabou perdendo todos", afirmou o prefeito Jorge Lapas (PT).

A diretoria ainda não definiu como será feito o aproveitamento dos jogadores do Audax. A utilização da estrutura do clube também está em negociação. O nome da agremiação deve ser Grêmio Osasco Audax. Apesar das indefinições, um dos líderes do grupo já está definido. O ex-corintiano Vampeta, pentacampeão em 2002, vai continuar como gerente de futebol do Osasco, cargo que ocupa desde 2011. O executivo Thiago Scuro, que fazia a função no Audax, foi desligado.

O homem forte que conduziu a negociação é o banqueiro Mário Teixeira, conselheiro do Bradesco. O banco, cuja sede está localizada no bairro de Cidade de Deus, em Osasco, já investiu no estádio José Liberatti, pagando pela cobertura das arquibancadas.

Além disso, Teixeira fez uma lista dos investimentos que caberiam à prefeitura e Lapas concordou. Os cofres municipais arcarão com a reforma do CT e construção de alojamentos para 70 atletas, pintura e iluminação da área externa do estádio, ônibus para transporte da delegação e segurança. Por isso, os valores da negociação ainda não foram definidos porque dependem do conjunto de reformas.

Em dois meses, segundo Lapas, deverá ser inaugurado o sistema de iluminação, projeto tocado em parceria com a Eletropaulo. "Por causa da falta de luz o time tinha de jogar à tarde. Mesmo assim, conseguia atrair de dois mil a três mil torcedores em dias de semana. Osasco gosta muito de esporte. O vôlei atrai uns cinco mil torcedores, imagine o futebol", disse Lapas.

Osasco não está de olho apenas nas fronteiras estaduais do futebol. No ano passado, o clube firmou um convênio com o Braga, atualmente a terceira força do futebol português, que possibilitará o intercâmbio de atletas entre os dois clubes.

DISPUTA - A venda do Audax para Osasco está inserida em uma disputa comercial: o conflito entre o empresário Abílio Diniz e o Casino, grupo francês que controlava o Pão de Açúcar desde 2012. Com o acordo para a saída de Diniz da presidência da empresa, no início do mês de setembro, o grupo francês decidiu encerrar as atividades das duas unidades do Audax. Cálculos da empresa mostram que seriam necessários R$ 30 milhões para manter as duas unidades, quantia considerada elevada pelos franceses.

A mudança representa um grande salto para os jogadores do Osasco, que disputam a Copa Paulista e estavam se preparando para a disputa da Série A2 em 2014. "Nós estávamos nos preparando para a Série A2 do Campeonato Paulista e agora vamos jogar a A1. É um sonho que está sendo realizado", contou o técnico Sérgio Roberto da Silva, o Serginho, que, curiosamente, trabalhou nove anos exatamente no Audax. Os planos do técnico já estão traçados. "Queremos nos manter na elite e disputar a Série D (quarta divisão) do Brasileiro".