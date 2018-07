Audax se apressa para colocar estoque de 10 mil camisas à venda

Quem quiser se tornar um torcedor de última hora do surpreendente finalista do Campeonato Paulista, o Osasco Audax, vai precisar esperar para comprar a camisa do time. Por falta de acordo com fornecedores esportivos, somente nesta quinta-feira devem chegar às lojas da cidade uma carga extra de 10 mil uniformes, às vésperas do primeiro jogo da decisão, contra o Santos.

O clube acaba de fechar acordo pontual para confeccionar um uniforme diferente para a final do Estadual, nos dois próximos domingos. Durante todo o Paulista o time não chegou a colocar à venda camisas, por não ter vínculo em exercício com fornecedores. O clube tem a chance de arrecadar mais um dinheiro com a venda dos uniformes. Estima-se que R$ 1 milhão sejam movimentados nas duas próximas semanas.

Segundo o diretor de futebol do clube, Nei Teixeira, antes da competição começar o contrato com a antiga fabricante dos uniformes terminou. "A empresa autorizou que o time usasse uniformes que estavam guardados. Aí na segunda fase, um parceiro nosso fez as camisas. Agora vamos ter um lote extra feito por outro local para poder atender a demanda", contou.

O dirigente contou que a nova camisa será comemorativa à campanha histórica. "Vai ter um design diferente, mas manter a cor vermelha predominante, com detalhes em dourado", afirmou. O uniforme será colocado à venda no estádio José Liberatti, local da primeira partida da decisão, no próximo domingo, e também no CT do time e em lojas da cidade.