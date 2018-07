Torcida do Osasco Audax será, enfim, maioria na decisão

A primeira partida da final do Campeonato Paulista, no domingo, em Osasco, vai dar ao time local a rara oportunidade de jogar com a maior parte da torcida a favor. Segundo os jogadores do Osasco Audax, nas partidas anteriores em casa contra os grandes, quem estavam em maior número eram os visitantes.

"Agora as coisas mudaram. Todo mundo começou a nos priorizar. Antes era só voltado para os times grandes. A cidade está do nosso lado. Vamos ter que agradecer ganhando o jogo", afirmou o atacante Ytalo. A carga total de ingressos para a final contra o Santos é de 12 mil, dos quais 7,9 mil se destinam ao Osasco Audax. As entradas já estão esgotadas.

A cidade da região metropolitana tem muitos torcedores de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que devem adotar o apoio pelo Osasco Audax na decisão, segundo estimativa da diretoria. Durante a campanha, o clube teve a oportunidade de receber no estádio José Liberatti o Corinthians e o Palmeiras na primeira fase, mais o São Paulo nas quartas de final. Nas três ocasiões, a torcida local foi minoria, mas as partidas representaram para o Osasco Audax as maiores arrecadações de bilheteria.

Em nove jogos como mandante, em três, o clube teve prejuízo, incluindo uma dos piores públicos da competição, com 603 pagantes na vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull Brasil, na tarde da quarta-feira de Cinzas.

"A final será excelente para a cidade, e para nós também. Todo mundo gosta de jogar com o estádio cheio. Como nós conhecemos o campo, temos vantagem", disse o meia Camacho.