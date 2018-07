Osasco Audax vacila e cede empate ao Atlético Sorocaba no último lance

SOROCABA - O Atlético Sorocaba perdia por 2 a 1 até os 49 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Tiago aproveitou bate e rebate dentro da área e deixou tudo igual, levando os torcedores presentes ao estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), ao delírio nesta sexta-feira. O empate com o Osaco Audax foi válido pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

Sem perder há dois jogos, o Atlético Sorocaba podia deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória, mas o empate deixou o time com nove pontos, em 17.º lugar na classificação geral e na lanterna do Grupo A. O Audax aumentou a série invicta para cinco partidas e agora está em quarto lugar no Grupo B, com os mesmos 17 pontos que o Corinthians e ainda sonhando em se classificar.

Assim como na maioria dos jogos, o Audax dominou a posse de bola e criou pelo menos três boas oportunidades para marcar, mas em todas esbarrou na falta de pontaria de seus atacantes e em Fábio. A melhor foi aos 29 minutos, quando Matheus bateu de primeira na marca do pênalti e o goleiro defendeu. Acuado, o Atlético Sorocaba se defendeu e tentou sair no contra-ataque.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Danilo Alves recebeu dentro da área, girou em cima de João Paulo e chutou de bico no canto, sem chances para Felipe Alves. Atrás do placar, o Audax voltou a mandar no jogo e não demorou muito para empatar. Aos 12, Diego chutou de fora da área e a bola entrou no cantinho de Fabio.

Na sequência, Matheusinho acertou a trave e o próprio Diego perdeu gol feito ao finalizar em cima do goleiro. A virada finalmente saiu aos 34 minutos. Rafinha recebeu passe nas costas da defesa e tocou na saída de Fábio. Quando parecia que o Atlético Sorocaba perderia mais uma, Tiago aproveitou bate e rebate dentro da área e soltou a bomba, deixando tudo igual aos 49.

Os dois times voltam a campo nesta quarta, pela 12.ª rodada. O Atlético Sorocaba recebe o Botafogo, às 17 horas, novamente no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já o Audax enfrenta o São Paulo, às 22 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO SOROCABA 2 x 2 AUDAX

ATLÉTICO SOROCABA - Fábio; Walisson, Tiago, Danilo Santos e Matheus; Fernando Santos, Douglas Packer, Marcinho e Thiago Primão (Chaba); Michel (Robson) e Danilo Alves. Técnico: Roberto Cavalo.

AUDAX - Felipe Alves; Velicka, Francis, João Paulo e André Castro; Didi, Camacho, Matheusinho (Ednei) e Rafinha; Denílson (Diego) e Thiago Silvy (Nadson). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Danilo Alves, aos 3, Diego, aos 12, Rafinha, aos 34, e Tiago, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson (Atlético Sorocaba); Thiago Silvy e Rafinha (Audax).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra.

RENDA - R$ 34.700,00.

PÚBLICO - 1.367 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).