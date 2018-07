Osasuna acerta com atacante da seleção do Paraguai Titular da seleção paraguaia e um destaque da campanha da Libertad na Copa Libertadores, José Ariel Núñez é o novo reforço do Osasuna para a disputa da primeira divisão do Campeonato Espanhol na temporada 2012/2013. Ele, porém, não foi comprado pelo time de Pamplona, tendo assinado um empréstimo de um ano.