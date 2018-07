Osasuna anuncia demissão de José António Camacho O Osasuna demitiu nesta segunda-feira o técnico José Antonio Camacho, após a equipe entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol com a derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad, no domingo. O clube explicou em seu site oficial que ainda não definiu o substituto de Camacho, mas Jose Luis Mendilibar, ex-técnico do Valladolid, é o favorito, de acordo com a imprensa espanhola. O assistente Pepe Carcelén também foi demitido.