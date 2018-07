Osasuna derrota Elche e soma primeiros pontos no Campeonato Espanhol

PAMPLONA - Demorou cinco rodadas, mas o Osasuna finalmente conquistou seus primeiros pontos no Campeonato Espanhol nesta sexta-feira. Atuando em casa, a equipe tomou um susto no final, mas soube aproveitar a fragilidade do caçula Elche para fazer 2 a 1 e deixar a lanterna da competição.

O resultado fez o Osasuna sair também da zona de rebaixamento, com três pontos, agora na 17.ª colocação. Na próxima rodada, terça-feira, a equipe terá pela frente o Atlético de Madrid, fora de casa. O Elche tem os mesmos três pontos, mas é o 16.º pelo saldo de gols, e enfrentará na quarta-feira o Real Madrid em casa.

Precisando da vitória, o Osasuna foi para cima no primeiro tempo e abriu o placar aos 16 minutos com Armenteros. A equipe da casa, então, se fechou e só marcaria o segundo no início da etapa final, com Oriol Riera. Já aos 43, Edu Albácar descontou, de pênalti, para os visitantes, mas a reação parou por aí.