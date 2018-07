Osasuna e Athletic Bilbao empatam no Espanhol

Com o empate fora de casa, o Athletic Bilbao foi aos 50 pontos, em oitavo lugar no Campeonato Espanhol, fora do grupo que garante vaga nas competições europeias. Já o Osasuna está agora na 12ª colocação, com 39 pontos.

Faltando apenas quatro rodadas para o final do Campeonato Espanhol, a disputa do título está restrita aos dois primeiros colocados. O Barcelona lidera com 87 pontos, enquanto o Real Madrid vem logo atrás, com 86.