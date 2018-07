Osasuna empata e segue na zona de rebaixamento O Osasuna sabe que vai passar pelo menos mais uma semana na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da 13.ª rodada, a equipe não saiu de um empate em 0 a 0 com a Real Sociedad, em San Sebastian, na casa do time basco.