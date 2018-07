Osasuna marca dois no fim, vence mais uma e respira Em franca recuperação no Campeonato Espanhol, o Osasuna conseguiu uma vitória suada nesta segunda-feira, no fechamento da 25.ª rodada da competição. Jogando fora de casa, a equipe enfrentou o Levante em Valência e chegou à vitória por 2 a 0. Os dois gols foram marcados depois dos 42 minutos do segundo tempo.