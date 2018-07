Osasuna vence, amplia série e deixa zona de degola

Com a vitória, o Osasuna chegou a quatro jogos sem perder no Espanhol, somando oito pontos no período. Assim, a equipe chegou a 13, trocando a lanterna pelo 13.º lugar, aparecendo agora fora da zona de rebaixamento. Já o Rayo Vallecano, que briga até mesmo pela quarta vaga espanhola na Liga dos Campeões, estacionou nos 19 pontos, três menos que o Málaga, o quarto colocado.

O único gol do jogo foi marcado aos seis minutos de bola rolando, por Kike Sola. O espanhol ganhou da marcação na corrida, invadiu a área em diagonal e deu um leve toque para encobrir o goleiro e colocar a bola no ângulo.