Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Espanhol. A partida será realizada às 12h (horário de Brasília) no estádio El Sadar. O confronto terá transmissão na TV e online.

Onde assistir ao vivo Osasuna x Real Madrid?

A partida terá transmissão pelo Fox Premium, que também vai existir ao duelo em seu site e aplicativo.Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Real Madrid lidera o Espanhol com 49 pontos. Em segundo lugar, aparece o Barcelona, com 46. O Real vinha atravessando um grande momento, somando oito vitórias consecutivas, mas os comandados de Zinedine Zidane perderam para a Real Sociedad nas quartas de final da Copa do Rei, na última quinta-feira.

Uma vitória sobre o Osasuna e um tropeço do Barça consolidam os merengues como líderes do Campeonato Espanhol a cerca de dez dias do mata-mata da Liga dos Campeões.