Oscar cede camisa 11 do Chelsea a Drogba e ganha elogios

Didier Drogba elogiou a ação do meia brasileiro Oscar, que cedeu a camisa 11 do Chelsea ao atacante marfinense que ficou famoso com o número em sua primeira passagem por Stamford Bridge. Oscar vai ficar com a camisa 8, deixada por Frank Lampard, de acordo com a divulgação dos números para esta temporada na sexta-feira.

"Estou muito feliz por poder voltar a usar a camisa número 11 e sou muito grato a Oscar por me permitir isso", disse Drogba, que vestia o número 11 quando marcou o pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique em 2012, ao site do clube (www.chelseafc.com). O marfinense usou a camisa 15 durante a pré-temporada, número que ele originalmente tinha quando assinou pela primeira vez com o Chelsea, vindo do Olympique de Marseille, em 2004.

"Didier é uma lenda do Chelsea e um jogador veterano. Estou feliz por ele ficar com o 11 e eu com o 8", afirmou Oscar. "Lamps é outra lenda neste clube e espero ser tão bem-sucedido quanto ele foi com essa camisa." Os novos contratados Cesc Fábregas, Diego Costa e Filipe Luis vão usar números 4, 19 e 3, respectivamente.