Oscar descarta ir para a China e se diz 'muito feliz' no Chelsea

Se diversos jogadores se renderam às milionárias propostas da China e migraram para o emergente futebol do país, o meia Oscar foi na direção contrária e segue confiante em seu futebol no Chelsea, mesmo longe de seu melhor momento. Nesta quinta-feira, o brasileiro descartou a possibilidade de ir para a Ásia e garantiu que pretende seguir no clube inglês.

"Eu não tenho motivo nenhum para mudar de clube. Eu gosto daqui, eu sou muito feliz aqui. Eu tenho só 24 (anos), quero ficar por um longo tempo. Quero ganhar jogos, troféus, porque amo aqui. Eu amo a torcida, a situação, minha família gosta daqui", declarou em entrevista à TV do Chelsea.

De acordo com os rumores da imprensa inglesa, o clube inglês rejeitou uma proposta de 57 milhões de libras (cerca de R$ 327 milhões) do Jiangsu Suning por Oscar. Parte da imprensa do país chegou a noticiar que a Juventus também teria interesse no futebol do meia, mas ele parece mesmo disposto a ficar em Londres.

Se aceitasse a proposta do Jiangsu Suning, Oscar se juntaria a seu ex-companheiro de Chelsea, o também brasileiro Ramires, que foi para lá nesta janela de transferências. Assim como o meia Alex Teixeira, também contratado pelo Jiangsu por incríveis 50 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões).