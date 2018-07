Oscar diz que Chelsea precisa aprender a vencer jogos difíceis

YOKOHAMA - O meia Oscar deixou a decisão do Mundial de Clubes, disputada neste domingo em Yokohama, lamentando duas situações. O jogador brasileiro começou a partida no banco de reservas do Chelsea e, mesmo após entrar no segundo tempo, não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0, que definiu o título para o Corinthians. Triste com o tropeço, o jogador adotou tom crítico e disse que a equipe inglesa precisa aprender a vencer jogos difíceis.

"O time não pode jogar e vencer só jogo pequeno. Hoje era jogo grande, nós brasileiros avisamos que o Corinthians é uma grande equipe, e acho que temos que começar a vencer esses jogos difíceis", lembrando que o Chelsea foi recentemente eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Oscar admitiu que ficou chateado com a decisão do técnico Rafa Benítez de deixá-lo no banco de reservas após ser titular na semifinal contra o Monterrey. "Se tivesse sido titular, poderia ter ajudado mais. Mas ele deu a escalação, optou por Lampard e Moses", disse. "Queria ter ajudado mais o time, mas isso é futebol. Foi a opção dele", completou.

Para Oscar, o Chelsea teve um bom desempenho, mas foi derrotado em razão das boas defesas do goleiro Cássio e também da boa atuação corintiana. "Foi um bom jogo, mas o Corinthians jogou muito. O Chelsea não criou tanto e quando teve chances, o Cássio fez belas defesas", disse.

A opinião foi compartilhada pelo zagueiro David Luiz, que avaliou a final como um duelo equilibrado. "Trabalhamos tanto quanto o Corinthians, mas eles conseguiram fazer o gol que não conseguimos. E é claro que temos que dar os parabéns", disse David Luiz, que preferiu não celebrar a sua conquista pessoal - foi eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes.

"A dor que sinto é a de perder um titulo mundial, independente de eu ter conquistado o troféu de um dos melhores jogadores. Trocaria tudo isso pelo título para o Chelsea. Sinto porque um dia sonhei com uma final de mundial e hoje infelizmente não consegui, mas ainda tem muitos anos de futebol e tenho certeza que voltarei aqui um dia", disse, aborrecido com a chance perdida de ser campeão mundial.