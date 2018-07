Oscar é a dúvida do Chelsea para enfrentar o Stoke

LONDRES - O técnico José Mourinho ainda não sabe se vai mandar a campo neste sábado, contra o Stoke City, o meia brasileiro Oscar, que torceu o tornozelo no último domingo, na vitória contra o Southampton. “Oscar é um craque, mas ainda não decidi se ele vai jogar ou não”, disse o treinador português, que espera uma recuperação completa do jogador.

Quem está fora da partida do Campeonato Inglês é o zagueiro David Luiz, que também está machucado. Uma das preocupações do técnico é o sistema defensivo do time, que tem levado muitos gols nos últimos jogos. “Vencemos, mas levamos três gols do Sunderland. Precisamos encontrar rapidamente o erro.”

O Manchester United tenta se recuperar da derrota para o Everton. O time, que está com 22 pontos - 12 a menos que o líder Arsenal - recebe o Newcastle. E o técnico escocês David Moyes não poderá contar com o atacante Wayne Rooney, suspenso. Van Persie, machucado, não deve jogar. Ainda neste sábado, o Southampton recebe o Manchester City, o Liverpool do artilheiro Luís Suarez encara o West Ham, o Cristal Palace joga contra o Cardiff, o West Bromwich pega o Norwich e o Tottenham visita o Sunderland.