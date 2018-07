Oscar e David Luiz desfalcam Chelsea no Campeonato Inglês

LONDRES - Ainda não será nesta quarta-feira que o zagueiro David Luiz voltará a defender a camisa do Chelsea. Em recuperação, o jogador da seleção brasileira é desfalque certo na partida contra o Sunderland, em rodada do Campeonato Inglês.

O defensor se recupera de um edema ósseo no joelho direito, resultado de uma pancada sofrida durante amistoso da seleção com o Chile, no dia 19. A expectativa era de que David Luiz voltasse a jogar nesta semana, porém o técnico José Mourinho revelou nesta terça-feira que ele ainda não retomou os treinos.

"David Luiz ainda não voltou a treinar, ele está com o departamento médico. Espero poder contar com ele em breve para poder fazer um rodízio [na defesa]", disse o treinador, que deve repetir a dupla Terry e Cahill na zaga.

Outra baixa será o meia Oscar, também da seleção. O brasileiro deixou o gramado mais cedo no domingo, com dores, na partida contra o Southampton. Oscar será poupado nesta quarta, segundo informou Mourinho, sem dar detalhes sobre a situação física do meio-campista.

Em compensação, o treinador poderá ter o retorno de Samuel Eto'o. Descartado anteriormente por Mourinho, o atacante voltou a treinar nesta semana ao mostrar rápida recuperação de uma lesão e deve ser relacionado para o jogo desta quarta.