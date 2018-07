Oscar é recebido com festa na China, onde defenderá o Shanghai SIPG

O jogador Oscar foi recebido com grande festa pelos torcedores chineses no Aeroporto de Pudong, em Xangai, e ganhou vários presentes dos fãs. O brasileiro deixou o Chelsea, da Inglaterra, e vai defender o Shanghai SIPG nesta temporada. O valor da transação ficou na casa dos 52 milhões de Libras (R$ 208,2 milhões).

Para atuar ao lado dos compatriotas Hulk e Elkeson na Super Liga Chinesa, Oscar vai receber 24 milhões de euros por ano apenas em salário, só perdendo para Carlos Tevez, novo reforço do Shanghai Shenhua, que ganhará 40 milhões de euros em 2017, e para Neymar, que fatura 30 milhões de euros por temporada no Barcelona. Em sua nova equipe, o meia também vai reencontrar seu antigo comandante André Villas-Boas.

O diretor-geral do Shanghai SIPG, Sui Guoyang, disse à Sky Sports da Inglaterra na última semana que o atleta estava infeliz com a falta de espaço na equipe do técnico Antonio Conte, que lidera o Campeonato Inglês. "O Oscar estava em desvantagem com o Conte porque ele não tem lugar no Chelsea com a formação 3-4-3", disse o dirigente. "Ele se sentiu terrível por ficar no banco e não ser envolvido nos jogos. Ele é tão jovem. Oscar quer voltar para a seleção brasileira, alguns dos compatriotas dele jogam na China e ainda assim são chamados para a seleção. Isso o ajudou a tomar a decisão de vir para China."

Quem comemorou bastante a transferência foi o São Paulo, que fica com quase R$ 5 milhões do negócio por ser o clube formador do atleta. A Fifa estipula que 5% da transferência de um jogador tem de ir para os clubes que formaram o atleta na base. Assim, o São Paulo calcula que deve receber 2,35% por ter ficado com Oscar dos 13 aos 19 anos. O Internacional também vai receber outra fatia da negociação, porém menor.

Maiores salários futebol

1 - Carlos Tevez (Shanghai Shenhua) - 40 milhões de Euros

2 - Neymar (Barcelona) - 30 milhões de Euros

3 - Oscar (Shanghai) - 24 milhões de Euros

4 - Lionel Messi (Barcelona) - 22 milhões de Euros

5 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 21 milhões de Euros

6 - Hulk (Shanghai) - 20 milhões de Euros

7 - Paul Pogba (Manchester United) - 17,5 milhões de Euros

8 - Wayne Rooney (Manchester United) - 17,1 milhões de Euros

9 - Graziano Pelle (Shandong Luneng) - 16 milhões de Euros

10 - Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) - 15,5 milhões de Euros