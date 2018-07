Oscar espera 'grande espetáculo' da seleção brasileira em Brasília

Já em Brasília para o seu terceiro compromisso com a seleção brasileira pela Copa do Mundo , o duelo de segunda-feira, 23, com Camarões, o meia Oscar e a equipe têm boas lembranças da capital federal. Afinal, foi lá que o Brasil iniciou a conquista da Copa das Confederações no ano passado, com a vitória por 3 a 0 sobre o Japão , no Mané Garrincha, na partida de abertura do torneio.