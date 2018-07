Oscar espera voltar ao time do Inter no jogo de domingo

"Estou melhorando a cada dia. Já não sinto dor. Na sexta tem um trabalho previsto com bola, daí vamos ver como me sinto", contou Oscar. Se puder jogar, ele seria o substituto natural do meia argentino D''Alessandro, que está suspenso e não pode enfrentar o Juventude no domingo.

Além de D''Alessandro, o goleiro Lauro é outro desfalque certo do time do Inter - contundido, dá lugar para Renan. Em compensação, o meia Tinga já está treinando normalmente, recuperado de lesão, e deve ser relacionado pelo técnico Falcão para o jogo decisivo em Caxias do Sul.

Apesar das indefinições sobre o time, o Inter vai a Caxias do Sul embalado pela classificação pelas oitavas de final da Libertadores. Com a vitória sobre o Emelec, por 2 a 0, na noite de terça-feira, no Beira-Rio, o clube gaúcho garantiu a vaga como primeiro colocado do Grupo 6.