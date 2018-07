Oscar faz golaço e Chelsea avança na Copa da Inglaterra

LONDRES - O Chelsea voltou a enfrentar dificuldades, mas se classificou neste domingo para as oitavas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Brentford por 4 a 0, no Stamford Bridge. Apesar da goleada, o time londrino sofreu com a retranca adversária no primeiro tempo, que terminou 0 a 0, mas conseguiu triunfar com uma boa atuação de Oscar, que marcou um belo gol de letra.

A realização da partida deste domingo foi forçada após o primeiro jogo, disputado no estádio do time da terceira divisão inglesa em 27 de janeiro, acabar com um empate por 2 a 2. Dessa vez, porém, o Chelsea se deu melhor e se garantiu na próxima etapa da Copa da Inglaterra. A equipe vai enfrentar o Middlesbrough, fora de casa, em 27 de fevereiro.

Neste domingo, o técnico Rafa Benítez decidiu poupar alguns jogadores, incluindo o volante Ramires, que ficou no banco de reservas. Mesmo assim, o Chelsea começou o jogo com dois brasileiros: o meia Oscar e o zagueiro David Luiz, que mais uma vez atuou improvisado no meio-de-campo.

Com dificuldades para superar a forte marcação do Brentford, o Chelsea acertou a trave do adversário com Oscar na sua melhor oportunidade no primeiro tempo. Assim, os gols ficaram reservados mesmo para a etapa final. E o primeiro deles saiu aos oito minutos, com um chute de fora da área de Juan Mata.

Depois disso, o Chelsea deslanchou. A equipe ampliou aos 23 minutos, com um golaço de Oscar, que completou de letra um cruzamento de Ivanovic. Lampard completou um cruzamento de Mata para fazer o terceiro gol da equipe londrina, aos 26 minutos. O quarto gol, aos 36 minutos, teve nova participação de Oscar, que deu o passe para John Terry marcar.