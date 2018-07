Oscar garante desejo de ficar no Chelsea: 'Sou muito feliz aqui'

"Sou muito feliz aqui. Me dou bem com todo mundo, e o clube mostra que gosta de mim. O Chelsea é um dos melhores clubes do mundo, então não vejo por que eu poderia pensar em sair", declarou em entrevista à Sky Sports. "Estou muito feliz com a temporada do Chelsea até agora e o meu desempenho, mas eu penso que poderia estar contribuindo mais."

Apesar da confissão de que poderia estar atuando melhor, Oscar não acredita que este seja o motivo para ele ter perdido espaço. "Temos táticas diferentes dependendo do adversário que enfrentamos, e respeitamos a escolha do treinador. Algumas vezes, eu acabei não jogando a partida toda, mas estou fazendo o melhor para cumprir meu papel."

Titular ou não, Oscar está próximo da conquista do título inglês, já que o Chelsea tem sete pontos de vantagem para o segundo colocado Arsenal. Mas o meia lembrou que os próximos compromissos da equipe serão contra o Manchester United, neste sábado, e justamente o Arsenal, dia 26, e por isso pediu cautela.

"Parece fácil, mas definitivamente não é. Nós vamos encarar o United e depois o Arsenal, e serão como duas finais para nós. Depois disso, teremos uma ideia mais clara do quão perto estamos do título", comentou. "Certamente vamos lutar até o fim da temporada, mas esperamos ser campeões o mais rápido possível."