Oscar lamenta negativa do Shanghai Port: 'Agradeço o interesse do Flamengo'

A equipe do Shanghai Port, da China, não liberou o meia Oscar para vir atuar no Flamengo. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira à noite, poucas horas antes do fechamento da janela de transferências.

"Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos! Tmj", escreveu o atleta em suas redes sociais.

A possibilidade de acerto com Oscar surgiu nesta semana quando o jogador apareceu nas redes sociais vestido com a camisa do Fla. No Brasil, em período de férias com a família, o meio-campista virou algo de seguidos rumores sobre um possível retorno ao futebol brasileiro.

Fala galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. — Oscar (@oscar8) August 16, 2022

Oscar, que completa 31 anos no próximo dia 9, poderia ser o sétimo jogador que representou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 a retornar ao País. Ele se juntaria a Hulk (Atlético-MG), David Luiz (Flamengo), Fernandinho (Athletico-PR), Henrique (Coritiba), Paulinho e Willian (ambos do Corinthians).