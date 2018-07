Oscar lembra Mazembe e pede foco do Chelsea na semi do Mundial

YOKOHAMA - Aos 21 anos, Oscar fala como veterano quando se trata de Mundial de Clubes. O jogador é o único do elenco do Chelsea que já disputou a competição e tem boas lições a ensinar aos seus colegas de clube inglês. A mais importante delas: para chegar à final não se pode subestimar a fase semifinal.

Oscar estava no elenco do Internacional na fatídica derrota para o Mazembe, time do Congo, que tirou os gaúchos da disputa pelo título no Mundial de 2010, nos Emirados Árabes Unidos. Na época, o jogador, recém-chegado do São Paulo, era reserva de D''Alessandro, mas chegou a jogar os minutos finais do segundo tempo no revés por 2 a 0.

"Foi uma dessas coisas que acontecem no futebol. Ficamos todos surpresos porque sabíamos que nossa equipe foi superior à deles. Nós tentamos tudo que podíamos para marcar um gol, mas foi um daqueles dias em que a bola simplesmente não entra", lembra Oscar. "Foi inacreditável na época, e que piorou as coisas foi o fato de que nós sabíamos que tínhamos qualidade para vencer esse jogo e depois bater a Inter de Milão, uma vez que nosso time era muito forte. Realmente foi uma grande decepção."

E é baseado nas lembranças do Mundial de dois anos atrás que Oscar cobra que o Chelsea entre focado para enfrentar o Monterrey, do México, na quinta, em Yokohama, na semifinal do Mundial de Clubes 2012. "Aprendi com a experiência passada com o Internacional que você tem que pensar um jogo de cada vez. Da última vez eu tinha 19 anos, mas nós não conseguimos vencer. Espero que dessa vez possamos fazer uma grande competição para vencer com o Chelsea", comenta.

Apesar do foco estar no Monterrey, Oscar já comenta a possibilidade de uma final contra o Corinthians, domingo, em Yokohama. "Se chegarmos à final - que espero que o façamos - e enfrentarmos o Corinthians, vai ser ótimo para mim, pessoalmente, por jogar contra um time brasileiro, mas eu vou fazer o meu melhor para ajudar o Chelsea a ganhar."

Ele também avisou aos ingleses que os corintianos estarão em peso no Japão. "Dez mil torcedores é a quantidade de torcedores que já têm ingressos em mãos, mas você pode esperar muito mais. O Mundial é visto como uma competição muito importante, então devemos esperar estádios cheios", analisou o meia.