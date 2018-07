Oscar leva oito jogos de suspensão e multa de R$ 19 mil por confusão na Superliga Chinesa

O brasileiro Oscar foi punido com oito jogos de suspensão pela Federação Chinesa de Futebol (CFA, na sigla em inglês) após iniciar a confusão do último domingo durante o empate em 1 a 1 entre sua equipe, o Shangai SIPG, e o Guangzhou R&F, pela Superliga Chinesa.

No final do primeiro tempo de jogo, Oscar chutou a bola na direção de dois jogadores da equipe rival, o que ocasinou uma confusão generalizada. Jogadores e treinadores de ambas as equipes acabaram entrando em confronto.

De acordo com a CFA, o comportamento do brasileiro causou um efeito "adverso" à imagem do futebol chinês. Além da suspensão, o jogador terá que pagar uma multa de 40 mil yuans (cerca de R$19 mil, na cotação atual).

Outros jogadores foram punidos com sete, seis e cinco jogos de suspensão, além de multas de até 25 mil yuans (R$ 12 mil). O ex-Corinthians Chen Zizao, que atua no Guangzhou, também se envolveu na briga e foi suspenso por sete jogos.

Assista à confusão: