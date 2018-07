Oscar marca, Chelsea avança e terá que pegar o Manchester City

SÃO PAULO - Com quatro brasileiros em campo, o Chelsea contou com um lindo gol de um deles, o meia Oscar, para vencer o Stoke por 1 a 0, neste domingo, no estádio de Stanford Bridge, em Londres, e assim garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

A vitória foi a sétima seguida do Chelsea, que vem tendo um ano perfeito até aqui. Por conta disso, a equipe de José Mourinho é terceira colocada no Campeonato Inglês, a dois pontos do Arsenal. Na Copa da Liga Inglesa os londrinos estão eliminados e a final será entre Sunderland e Manchester City.

O problema é que, 10 minutos depois do jogo, foi realizado o sorteio das oitavas. E o próximo rival do Chelsea é exatamente o Manchester City, com quem briga pelo título inglês, e o jogo ainda será fora de casa. O líder da competição também não teve sorte e a próxima etapa da Copa da Inglaterra verá também Arsenal x Liverpool.

O JOGO

Pensando que na quarta-feira já tem jogo diante do West Ham, pelo Inglês, Mourinho resolveu mesclar titulares e reservas neste domingo. Assim, deixou no banco Ramires e Willian, com David Luiz jogando na zaga e Oscar no meio campo. Os dois se prepararam para bater falta na entrada da área aos 27 minutos. David Luiz, porém, passou reto pela bola, tirou a atenção da barreira, e Oscar bateu de forma precisa, no ângulo de Begovic, para fazer um lindo gol.

Na segunda etapa, o Chelsea ainda teve uma ótima chance de ampliar, com Ramires. Na continuação da jogada, Eto''o ficou com o gol aberto, a dois passos da linha e com o goleiro batido, mas conseguiu a façanha de jogar para fora.

SORTEIO

Com Tottenham e Manchester United eliminados precocemente, a próxima fase da Copa da Inglaterra terá dois clássicos e seis jogos menos interessantes. Num deles, quem passar de Sheffield United (segunda divisão) e Fulham (primeira) pega o ganhador de Nottingham Forest (terceira) e Preston (segunda). Os outros confrontos são Brighton x Hull City, Cardiff City x Wigan, Sheffield Wednesday x Charlton, Sunderland x Southampton e Everton x Swansea. As partidas devem acontecer no meio de semana dos dias 15 e 16 de fevereiro.