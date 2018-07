Oscar marca e Chelsea vence Hull City na reestreia de Mourinho

LONDRES - A reestreia oficial de José Mourinho no comando do Chelsea foi com vitória. Técnico do time londrino entre 2004 e 2007, o português iniciou a edição 2013/2014 do Campeonato Inglês com um triunfo por 2 a 0 sobre o Hull City, em Stamford Bridge. O brasileiro Oscar e Frank Lampard marcaram os gols da partida.

No seu estádio, o Chelsea não demorou a ameaçar o Hull. E o time teve uma boa oportunidade de abrir o placar aos três minutos, quando Torres foi derrubado na grande área. Só que a cobrança de Lampard foi defendida pelo goleiro McGregor.

O primeiro gol do time, porém, foi marcado pouco depois, aos 12 minutos. De Bruyne passou para Oscar, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro do Hull. Já o segundo gol saiu aos 24 minutos, marcado por Lampard em cobrança de falta, que, assim, se recuperou do pênalti perdido.

Com a boa vantagem conquistada no primeiro tempo, o Chelsea teve a partida sob controle no segundo tempo. O time ainda criou algumas chances de gol, especialmente com Lampard e Schürrle, mas acabou as desperdiçando e triunfou mesmo por 2 a 0.

Após a vitória, o Chelsea volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai receber o Aston Villa pelo Campeonato Inglês. Já o Hull tentará se reabilitar no sábado, quando vai enfrentar o Norwich.