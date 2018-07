Oscar marca e Internacional vence na estreia do Gaúcho

No próximo final de semana, pela primeira rodada do Gauchão, o Internacional joga novamente fora de casa. No domingo, às 17 horas, o time colorado enfrenta o Avenida, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Mas a preocupação maior é com o confronto contra o Once Caldas, da Colômbia, pela Libertadores - o primeiro jogo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, será na próxima quarta.

"Faltou mais toque de bola, mas é importante começar vencendo", disse Oscar, herói da partida para o Internacional, com seu gol aos 11 minutos de jogo. "Acho que continuamos perdendo bola no meio-campo, temos muitos erros de passe. Isso vai melhorar, mas não vai chegar a 100% (contra o Once Caldas)", afirmou o lateral-direito Nei.

A partida em Novo Hamburgo marcou a estreia do atacante Dagoberto, ex-São Paulo, com a camisa do Internacional. Ele fez parceria com o centroavante Leandro Damião, mas não conseguiu criar muitas jogadas por causa do natural desentrosamento com seus companheiros. Além disso, o meia argentino D´Alessandro, que pode deixar o clube para jogar na China, não atuou na estreia.