Oscar marca e líder Chelsea vence; Southampton faz 8

Apagado na seleção brasileira, Oscar foi decisivo, neste sábado, para garantir mais uma vitória ao Chelsea. O meia marcou um belo gol de falta e deu a assistência para Fàbregas deixar o dele na vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, fora de casa, em Londres, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.

Com esse resultado, o Chelsea chegou aos 22 pontos e manteve cinco de folga sobre o Manchester City, que mais cedo fez 4 a 1 no Tottenham. O Southampton tem 16, em terceiro, seguido do West Ham (13) e do Arsenal, sexto colocado, com 11. O Manchester United também tem 11, mas um jogo a menos - visita o West Bromwich na segunda.

Neste sábado, o Chelsea jogou mais da metade da partida com um jogador a menos porque o espanhol Azpilicueta foi expulso ainda no primeiro tempo, por um carrinho violento no meio-campo. Naquele momento, o time do técnico José Mourinho já vencia por 1 a 0. Aos 6 minutos, Oscar colocara a bola no ângulo em cobrança de falta na entrada da área.

Com a expulsão do lateral, Filipe Luis entrou no lugar de Willian e o Chelsea recuou. Mesmo assim, fez o segundo, com Fàbregas, que tabelou com Oscar e recebeu livre na esquerda da área. Foi o primeiro gol do espanhol com a camisa (amarela) do Chelsea no Campeonato Inglês. Só nos acréscimos o time da casa descontou, com Campbell.

Também em Londres, o Arsenal voltou a tropeçar. Abriu o placar com Alexis Sánchez, levou a virada do Hull City e pelo menos alcançou o empate em 2 a 2 com Welbeck marcando nos acréscimos no Emirates Stadium. Se serve de desculpa, o técnico Arsène Wenger tinha uma dezena de desfalques, entre eles o goleiro Ospina, os atacantes Walcott e Giroud e o meia Özil.

O destaque da rodada, porém, foi o Southampton. Mesmo com seu elenco desmanchado depois de ótima campanha na temporada passada, o time do sul da Inglaterra segue impressionando. Neste sábado, fez 8 a 0 no Sunderland, com cinco gols no segundo tempo. Graziano Pellè, novo atacante da seleção italiana, fez dois.

O desconhecido sérvio Tadic marcou um gol, apenas, mas deu quatro assistências. Cork, Wanyama e Mané marcaram. Bridcutt e Vergini ainda contribuíram com gols contra. O do argentino, aliás, foi incrível. Ele tentou cortar uma bola na meia-lua e mandou quase no ângulo.

Ainda neste sábado, o Everton recebeu o Aston Villa e ganhou por 3 a 0, com gols de Jagielka, Coleman e Lukaku. Eto''o entrou apenas no segundo tempo. Em Burnley, o time da casa levou 3 a 1 do West Ham.