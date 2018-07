Oscar perde dois pênaltis em derrota de sua equipe na Liga dos Campeões da Ásia

Em mais uma rodada cheia de brasileiros na Liga dos Campeões da Ásia, o destaque da rodada desta terça-feira foi Oscar, mas de forma negativa. O ex-jogador do Chelsea desperdiçou duas cobranças de pênalti e foi o vilão da derrota de sua equipe, o Shangai SIPG, para o Urawa Red Diamonds por 1 a 0, no Japão.

Vindo de três vitórias nas três primeiras rodadas, o Shangai SIPG, no entanto, está próximo da vaga, com nove pontos no Grupo F, dividindo a liderança justamente com o Urawa Red Diamonds. A duas partidas para o fim, as equipes têm seis pontos de vantagem para o Western Sydney Wanderers, da Austrália, e o Seoul FC, da Coreia do Sul, que se enfrentaram nesta terça, com triunfo dos sul-coreanos por 3 a 2.

Em Saitama, o Urawa Red Diamonds saiu na frente na reta final do primeiro tempo, com outro brasileiro. Após bela jogada pelo meio, Ljubijankic deu um toque a mais para Rafael Silva. O atacante, formado na base do Coritiba, dominou e bateu cruzado para abrir o placar.

Precisando do empate para confirmar a classificação, o Shangai SIPG, que também conta com Hulk e Elkeson em seu elenco, foi para cima. Até que aos 20 minutos, Oscar invadiu a área pela esquerda, cortou para o meio e foi calçado. O árbitro marcou pênalti, que o próprio meia bateu no canto esquerdo, parando em Nishikawa. A bola ainda tocou no travessão após o desvio do goleiro.

Aos 31, outra chance para o brasileiro. Wenjun tentou o cruzamento para a área e a bola tocou na mão de Makino. Novo pênalti marcado pela arbitragem, e outra vez Oscar na cobrança. Desta vez, o meia pegou muito embaixo da bola e jogou por cima, selando a derrota dos chineses. Além de Oscar, Elkeson foi titular da equipe comandada pelo português André Villas-Boas. Hulk foi desfalque.

Se Oscar foi o destaque negativo, Ramires e Alex Teixeira brilharam na vitória do Jiangsu Suning, que garantiu a classificação à próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta terça-feira, a equipe chinesa recebeu o Gamba Osaka, do Japão, e venceu com tranquilidade, por 3 a 0, em casa, mantendo os 100% de aproveitamento após quatro rodadas.

O resultado levou o Jiangsu a 12 pontos, na liderança isolada do Grupo H, oito pontos à frente do Adelaide United, que bateu o Jeju United por 3 a 1. O ex-vascaíno Alex Teixeira foi o responsável por abrir o placar nesta terça, logo aos dois minutos, e Ramires, ex-Chelsea, marcou o segundo, aos seis. Ainda no primeiro tempo, Jeong-Ho Hong definiu o triunfo dos chineses.