Oscar quer garantir vaga entre os 23 do Inter no Mundial

"Foi uma grande oportunidade que tive ao jogar alguns jogos no Sub-23. Se o Celso quiser me utilizar contra o Botafogo (pelo Brasileirão, no domingo), estarei pronto", disse Oscar, que ressaltou a vontade de estar no Mundial. "Desde que o Inter foi campeão da Libertadores, já sonhava em estar com o grupo no Mundial. Se eu tiver a oportunidade de jogar contra o Botafogo, vou dar meu máximo, pois quero garantir meu nome na lista", completou.

O jogador, de apenas 19 anos, tem sido comparado com o atacante Alexandre Pato, que em 2006 também garantiu vaga na lista de 23 jogadores na reta final da temporada e acabou se destacando na conquista do Mundial pelo Inter. "É muito gratificante ser comparado a um atleta como ele. Em 2006, o Pato surgiu na reta final do Brasileirão e estourou no Mundial. É um sonho que eu tenho", declarou Oscar, que está no clube gaúcho desde junho, após entrar com ação na Justiça para deixar o São Paulo.