Oscar renova contrato com o Chelsea e fica no clube inglês até 2019

O Chelsea anunciou nesta segunda-feira que acertou a renovação do contrato do meia Oscar. O jogador, que foi convocado pelo técnico Dunga para os amistosos da seleção brasileira contra a Áustria e a Turquia, assinou um novo acordo que o manterá ligado ao clube londrino até 2019.

Oscar, de 23 anos, está na sua terceira temporada no Chelsea e foi contratado em 2012 após passagem pelo Internacional. "Estou muito feliz porque eu adoro jogar pelo Chelsea e viver na Inglaterra. Eu gostei de jogar aqui por dois anos, e agora eu tenho mais cinco, por isso estou muito feliz", disse.

O contrato anterior de Oscar se encerraria em 2017 e havia sido assinado quando ele foi adquirido por 25 milhões de libras junto ao Inter, às vésperas de defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Desde a sua contratação, Oscar disputou 126 partidas pelo Chelsea, sendo 92 como titular, com 27 gols marcados. Na atual temporada, o meia vem sendo um dos destaques do time londrino, que lidera o Campeonato Inglês com folga, com 29 pontos e quatro de vantagem para o segundo colocado Southampton. Na atual temporada, Oscar já marcou quatro gols em 15 partidas.

Considerado um dos principais nomes do Chelsea, Oscar vai demorar para voltar a entrar em campo pelo clube, afinal, as competições na Europa estão paralisadas em razão dos compromissos das seleções nacionais. Assim, ele defenderá o Brasil contra a Turquia, nesta quarta-feira, e a Áustria, no dia 18, antes de voltar ao clube londrino para encarar, de contrato renovado, o West Bromwich Albion, pelo Campeonato Inglês.