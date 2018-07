Óscar Tábarez nega negligência no caso Álvaro Pereira A vitória do Uruguai sobre a Inglaterra por 2 a 1, na última quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo D, foi considerada uma das partidas mais emocionantes da Copa do Mundo até agora. Um lance que não está ligado ao desempenho dos times durante a partida, no entanto, gerou reclamações da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a FIFpro. Trata-se da permanência em campo do lateral-esquerdo uruguaio Alvaro Pereira após ter sofrido um golpe na cabeça que o deixou desacordado no gramado do Itaquerão.