Óscar Tabárez reclama do excesso de desfalques para amistoso contra o Brasil

Óscar Tabárez, técnico da seleção do Uruguai, reclamou nesta quinta-feira do excesso de jogadores machucados, que o forçou a alterar bastante a lista dos atletas para o amistoso desta sexta diante da seleção brasileira, às 18 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Segundo o treinador, trata-se de uma situação "sem precedentes". Da lista inicial fornecida por Tabárez, os titulares Diego Godín, Fernando Muslera e os reservas Marcelo Saracchi, Christian Stuani e Sebastián Coates tiveram de ser substituídos. Além de Camilo Mayada, do River Plate, e Nahitan Nández, do Boca Juniors, que não puderam ser selecionados por causa da final da Copa Libertadores.

"Sempre houve inconvenientes que forçaram modificações. Mas desta vez é algo sem precedentes na quantidade de jogadores envolvidos no mesmo setor do campo. Também a final da Libertadores afetou", disse o técnico em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

"Apelamos para os jogadores mais jovens, talvez eles não estejam em condições mais favoráveis porque são jogadores que não têm uma preparação adequada, mas eles têm minha total confiança. São bons jogadores", afirmou Tabárez, de 71 anos.

O Uruguai enfrenta o Brasil, nesta sexta-feira, no estádio do Arsenal. Na próxima terça, o adversário será a seleção da França, no Stade de France, em Saint-Dennis (região metropolitana de Paris), reeditando o duelo das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, quando os europeus venceram por 2 a 0.

A provável escalação do Uruguai para o amistoso contra o Brasil é: Campana; Cáceres, Velásquez, Méndez e Laxalt; Pereiro, Bentancur, Torreira e Arrascaeta; Luis Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.