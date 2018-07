Oscar treina normalmente no Inter e vai pegar peruanos Por mais que o São Paulo garanta que Oscar deve retornar "imediatamente" ao Morumbi depois de ser derrotado em segunda instância no processo que move contra o clube paulista, o meia treinou normalmente nesta quarta-feira no Beira-Rio. O garoto de apenas 20 anos, um dos destaques do Brasil no título do último Mundial Sub-20, está confirmado para o jogo de quinta diante do Juan Aurich, em Porto Alegre, na estreia colorada na fase de grupos da Libertadores.